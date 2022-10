Με Μαρσέλο η αποστολή του Ολυμπιακού!

Την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο του στον Ολυμπιακό θα έχει ο Μαρσέλο την Κυριακή κόντρα στον Ατρόμητο, αφού ο Βραζιλιάνος δήλωσε εαυτόν στην διάθεση του Μίτσελ και ο Ισπανός τεχνικός τον πήρε στην αποστολή του αγώνα στον οποίο και αυτός θα κάνει το δεύτερο ντεμπούτο του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων». Στην αποστολή βρίσκεται κανονικά και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, όπως επίσης και ο Ινμπέομ Χουάνγκ παρά τις ενοχλήσεις που τον κράτησαν εκτός των τελευταίων προπονήσεων.

Αντιθέτως, εκτός αποστολής είναι οι τραυματίες Ρέτσος, Μπα, Βατσλίκ και Χάμες, ο Ουί-Τζο που είναι ακόμη ανέτοιμος μετά τις ενοχλήσεις που επίσης τον άφησαν εκτός ομαδικού προγράμματος, όπως επίσης και ο Κασάμι.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Αγκιμπού Καμαρά, Άβιλα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ίνμπομ Χουάνγκ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κρίστινσον, Εμβιλά, Μαρσέλο, Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Βρσάλικο.

