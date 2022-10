Ο Μίλερ σκόραρε μετά από γκάφα του Χραντέτσκι και του ζήτησε συγγνώμη! (vid)

Στο 83ο λεπτό ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν, Λούκας Χραντέτσκι γλίστρησε με αποτέλεσμα η μπάλα να στρωθεί στον Μίλερ που δεν δυσκολεύτηκε να διαμορφώσει το τελικό 4-0 σε ανυπεράσπιστη εστία.

Ο αρχηγός της Μπάγερν αφού πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του, αντιλήφθηκε την γκάφα που υπέπεσε ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζε και με ιπποτικό τρόπο γύρισε και του ζήτησε συγγνώμη!

Δείτε παρακάτω το video:

Thomas Muller goal for Bayern Munich vs Bayer Leverkusen.



Muller apologized to Bayer keeper Lukas Hradecky after scoring. pic.twitter.com/N2RfYxfZO5