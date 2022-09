Συγκλονίζει ο Σεβτσένκο: «Το μόνο που ζητάω για τα γενέθλιά μου είναι... ειρήνη»

«Το μόνο που ζητάω για τα γενέθλιά μου είναι... ειρήνη»: Αυτό είναι το...δώρο γενεθλίων που ζήτησε σήμερα, με ανάρτησή του στο twitter, ο Αντρέι Σεβτσένκο, ο οποίος συμπληρώνει 46 χρόνια ζωής.

Ο Σεβτσένκο, θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου και πρώην προπονητής -μεταξύ άλλων- της εθνικής ομάδας της χώρας του, ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τις φανέλες των Ντιναμό Κιέβου, Μίλαν και Τσέλσι, στις 15 Ιανουαρίου απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Τζένοα.

Έκτοτε, έχει επικεντρωθεί στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Ουκρανούς, μετά την εισβολή της Ρωσίας.

All I ask for my birthday is Peace 🇺🇦🙏🏼 pic.twitter.com/3zNN5x2dtm