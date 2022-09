Live your myth in Greece: Παίκτες του μήνα στην Super League Αϊτόρ και... Πεπ Μπιέλ!

Θα μπορούσε να είναι άλλο ένα χιουμοριστικό ποστάρισμα του Γιάννη Αυλακιώτη. Μία φάρσα. Ένα πρωταπριλιάτικο αστείο. Δεν ήταν.

Ήταν μία επίσημη ανακοίνωση της Super League για το βραβείο του παίκτη του μήνα.

Για πρώτη φορά -λέει- στην ψηφοφορία ισοβάθμισαν δύο παίκτες, με τον Αϊτόρ και τον Πεπ Μπιέλ να παίρνουν το 28,94% των ψήφων και να μοιράζονται το βραβείο!

Επαναλαμβάνουμε, ο Αϊτόρ και ο Μπιέλ μοιράστηκαν το βραβείο του παίκτη του μήνα και αυτό αρκεί για να καταλάβουμε τι ποδόσφαιρο έχουμε στην χώρα και τι αξιοπιστία / βαρύτητα έχουν τέτοια βραβεία.

Ο ένας έχει 5 γκολ / 2 ασίστ και η ομάδα του μετρά το απόλυτο (5 στα 5) και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο άλλος έχει προλάβει να παίξει μόλις τρία παιχνίδια στην Super League (1 γκολ / 1 ασίστ) και σε αυτά τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα!

Πως γίνεται αυτοί οι δύο παίκτες να ισοψηφούν; Πως γίνεται να μοιράζονται το βραβείο του παίκτη του μήνα;

Δεν έχει καμία ποδοσφαιρική λογική από όποια πλευρά κι αν το κοιτάξεις. Κι επειδή δεν έχει καμία λογική, τότε ίσως πρέπει να ανοίξουμε την διαδικασία.

Να είναι υποψήφιοι ακόμα και παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί. Γιατί να μην πάρει το βραβείο ας πούμε ο Μαρσέλο; Τι πάει να πει «δεν έπαιξε»; Ήταν εξαιρετικός στην φιέστα και μάζεψε κοντά στις 30.000 κόσμο.

Ας το πάρει ο Αμπουμπακάρ Καμαρά! Τι πάει να πει «είναι στα αζήτητα». Αρκεί που κόστισε 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός από τον Άρη.

Κάποιοι κακεντρεχείς θα συνδύαζαν την παρουσία του Πεπ Μπιέλ σε αυτή την απονομή με το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος της Super League είναι παράλληλα και εργοδότης του στους «ερυθρόλευκους».

Κρυάδες. Γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα;

Για πρώτη φορά ισοψηφία στην ψηφοφορία για τον Player of the Month!



🏆 Players of the Month του Σεπτεμβρίου οι Πεπ Μπιέλ του #Olympiacos και Αϊτόρ του #Panathinaikos με ποσοστό 28,94%!#slgr #Potm #September #Biel #Aitor #Football pic.twitter.com/58cGPJbL4I