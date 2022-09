Πρόκριση στο Euro για τους «μικρούς» της Κροατίας με ήρωα Κοτάρσκι (vid)

Οι «βατρένι» είχαν επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι της πόλης Πούλα και στη ρεβάνς της Βέιλε, το τελικό σκορ ήταν ίδιο με αποτέλεσμα το παιχνίδι να οδηγηθεί σε παράταση και τελικώς στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, ο τερματοφύλακας του «Δικεφάλου» απέκρουσε δύο χτυπήματα των Δανών, αυτά των Κρίστενσεν και Ρος (σ.σ συνολικό σκορ 4-5), δίνοντας το εισιτήριο για την τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη «Χρβάτσκα», που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο καλοκαίρι (21 Ιουνίου - 8 Ιουλίου) στα γήπεδα της Ρουμανίας και της Γεωργίας.

YES! Congratulations to #Croatia U-21 as they beat Denmark in a penalty shootout to reach the 2023 #U21EURO final tournament! 🇭🇷🎆🎇🙌#Family pic.twitter.com/YIolFPA3ps