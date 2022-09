Ιράν - Σενεγάλη: Ο Χατζισαφί και οι συμπαίκτες του φόρεσαν μαύρα μπουφάν στην ανάκρουση του εθνικού τους ύμνου (vid)

Συγκεκριμένα, οι Ιρανοί έστειλαν το μήνυμα τους για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους, καθώς κατά την ανάκρουση του εθνικού τους ύμνου πριν το φιλικό με τη Σενεγάλη, φόρεσαν μαύρα μπουφάν για να κρύψουν το σήμα και τα χρώματα του Ιράν.

Incredible: With demonstrations roiling Iran, Iranian National team cover Iranian logos during national anthem ahead of final game before World Cup. A courageous public show of support for the Protestors. Football as a force of good 🇮🇷 🙌pic.twitter.com/L4up43xKpE