Γουότφορντ: Ανακοίνωσε τον Σλάβεν Μπίλιτς (pic)

Ο έμπειρος τεχνικός θα αναλάβει την ομάδα που απέλυσε πρόσφατα τον Ρομπ Έντουαρντς, μετά από 10 παιχνίδια στην Championship. Ο Έντουαρντς έφτασε στη Γουότφορντ μετά τον υποβιβασμό της από την Premier League και αφήνει την αγγλική ομάδα στη 10η θέση της βαθμολογίας.

«Όπως συμβαίνει με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο, πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή είναι προς το συμφέρον του συλλόγου», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Τζίνο Πότσο. «Αισθανθήκαμε ότι ο Ρομπ είχε αρκετό χρόνο για να μας δείξει την ταυτότητα της ομάδας που ήθελε, ωστόσο οι εμφανίσεις δεν αντανακλούσαν τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες μας. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και, στον Σλάβεν Μπίλιτς, εξασφαλίσαμε τις υπηρεσίες ενός έμπειρου προπονητή που έχει πρόσφατη εμπειρία στην Premier League».

Ο Μπίλιτς, o οποίος και μετά την αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνς αλλά και εκείνη του Κάρλος Κορμπεράν, είχε αναφερθεί από ΜΜΕ, μεταξύ των υποψηφίων για τον Ολυμπιακό, έχει καθήσει -μεταξύ άλλων- στον πάγκο της Γουέστ Χαμ και της Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον.

Ο Έντουαρντς είναι ο 17ος προπονητής της Γουότφορντ που έχασε τη δουλειά του από τότε που η οικογένεια Πότσο ανέλαβε τον σύλλογο, το 2012.

