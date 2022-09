Η ομάδα του Ζαρντίμ «έκλεψε» τον αμυντικό που ήθελε ο Ολυμπιακός!

Στα Ηνωμένα Αραβαικά Εμιράτα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βέλγος αμυντικός Τζέισον Ντενάγερ, ο οποίος βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, το τελευταίο διάστημα.

Ο 27χρονος διεθνής Βέλγος αμυντικός, ο οποίος δεν είχε συμφωνήσει με κάποια ομάδα μετά το τέλος του συμβολαίου του με την Λιόν επέλεξε τελικά το ηγεμονικό συμβόλαιο στην Σαμπάμπ Αλ-Άχλι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου προπονητής είναι ο Λεονάρντο Ζαρντίμ.

Οι πληροφορίες μιλούν για συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές τριών εκατομμυρίων ευρώ, με τον Βέλγο αμυντικό να αναμένεται στα Εμιράτα το βράδυ για να επισημοποιήσει και τυπικά την συμφωνία με την νέα του ομάδα.

Excl: Shabab Al Ahli are closing in on Jason Denayer deal. Agreement now imminent with Belgian centre back available as free agent, sources close to club confirm. 🚨🇧🇪🇦🇪 #transfers



Denayer will fly to UAE in the next hours to discuss final details and then sign the contract. pic.twitter.com/PfoNGGQ6j3