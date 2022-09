Ο προπονητής της Πολωνίας έπιασε τον Σέζνι να καπνίζει στην τουαλέτα (vid)

Η Πολωνία πανηγύρισε μια σημαντική νίκη κόντρα στην Ουαλία εκτός έδρας για την τελευταία αγωνιστική του Nations League καταφέρνοντας να μείνει στη League A της διοργάνωσης, με τον Βόιτσιεχ Σέζνι να έχει σημαντική συμβολή, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Η εμφάνιση του πορτιέρε της Γιουβέντους σχολιάστηκε και στη συνέντευξη Τύπου από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς, ο οποίος μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως ο Σέζνι κάπνιζε στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του αγώνα: «Γνωρίζουμε τον Σέζνι, παίζει στην ομάδα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή κάθε αγώνας στην εθνική ομάδα είναι πολύ σημαντικός για εκείνον. Δείχνει ότι είναι πολύ συγκεντρωμένος. Αν και κάποιες στιγμές ήταν χαλαρός, όπως στην περίπτωση με τον Γκάρεθ Μπέιλ, αλλά και μετά το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια, νόμιζα ότι η τουαλέτα είχε πάρει φωτιά. Ο καπνός πετούσε. Τον άκουσα ότι είναι εκεί. «Βόιτσιεχ, τι συμβαίνει;», τον ρώτησα. «Τίποτα κόουτς, το νερό ξεβγάζει». Μάλιστα τότε γύρισε αμέσως στον μεταφραστή και του είπε, «δεν χρειάζεται να το μεταφράσεις αυτό», εννοώντας για την απάντηση του Πολωνού τερματοφύλακα.

Σημειώνεται πως ο έμπειρος κίπερ είναι γνωστό ότι είναι καπνιστής, επομένως δεν τίθεται θέμα για επίπληξη.

Czesław Michniewicz po meczu #WALPOL: „Wszedłem po meczu do szatni, poszedłem do toalety i myślałem, że toaleta się pali, a słyszę, że Wojtek tam jest. Mowię: Wojtek, co się dzieje? On odpowiada: woda się spłukuje. A tam dym leci.”



