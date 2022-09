Ο αλγόριθμος που προέβλεψε σωστά τον νικητή το 2014 και το 2018: αυτή η ομάδα θα σηκώσει φέτος το Μουντιάλ

Πρόκειται για τον αλγόριθμο που έχει δημιουργήσει o χρηματιστής Joachim Klemen, της Stockbroker Liberum Capital, ο οποίος μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει προβλέψει σωστά τους νικητές, τόσο το 2014 (Γερμανία), όσο και το 2018 (Γαλλία)!

Η πρόβλεψη για την φετινή διοργάνωση, λοιπόν, λέει ότι στις 18 Δεκεμβρίου θα είναι ο Λιονέλ Μέσι, ως αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή!

Και, μάλιστα, η πρόβλεψη είναι πως στον τελικό θα επικρατήσει της εθνικής ομάδας της Αγγλίας!

Ο αλγόριθμος, στον οποίο στηρίζεται το δημιούργημα του Joachim Klemen, είναι εμπνευσμένος από μία έρευνα του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, το οποίο λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα, αγωνιστικά και μη, κάθε ομάδας που συμμετέχει στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Από τα χρήματα που αμείβονται οι ποδοσφαιριστές, μέχρι το κλίμα κάθε χώρας, αλλά και τον καιρό στα γήπεδα που θα γίνουν τα παιχνίδια.

Εννοείται πως υπάρχει και το ενδεχόμενο λάθος, όπως παραδέχεται ο δημιουργός του αλγόριθμου. «Δουλεύω για πάνω από 20 χρόνια στον οικονομικό τομέα και έχω τελειοποιήσει το να βρίσκω δικαιολογίες για λανθασμένες προβλέψεις».

⚽ According to an Algorithm, Argentina will win the next World Cup in Qatar. The same system has predicted that Portugal will be in the semifinals. Can we maybe get an Argentina vs. Portugal final? 😱🤤#Soccer #Football pic.twitter.com/V835XKxFmW