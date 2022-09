Απίστευτο σκηνικό στο NFL: Διέλυσε το μπουθ επειδή η ομάδα του έκανε λάθος! (vid)

Στο τέλος του αγώνα οι παίκτες των Μπάφαλο Μπιλς έκαναν μοιραίο λάθος και αυτό έβγαλε από τα ρούχα του, τον συντονιστή της ομάδας, Κεν Ντόρσεϊ, που «έσπασε» το μπουθ από τα νεύρα του.

Ο Ντόρσεϊ πέταξε με δύναμη τα ακουστικά του και άρχισε να ξεσπάει στα χαρτιά με τις τακτικές που είχε σχεδιάσει, φανερά εκνευρισμένος από το λάθος των παικτών της ομάδας του.

Δείτε παρακάτω το video:

Bills OC Ken Dorsey was not happy at the end of the game. pic.twitter.com/F7Jp5IMlFP