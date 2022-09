Χαμός σε ματς Κ18: Τέσσερις αποβολές σε 20 λεπτά και διακοπή (vid)

Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 2-2, με το σκορ να ευνοεί τη Γαλλία, καθώς θα κατακτούσε το τουρνουά, αλλά η συνέχεια ήταν ανατρεπτική...

Ο Ιλες Χούσνι των «πετεινών» ήταν ο πρώτος που αντίκρισε κόκκινη κάρτα στο 55ο λεπτο, πριν αποβληθεί και ο συμπαίκτης του Ζανέλ Μπελοσιάν έξι λεπτά αργότερα.

Η Πολωνία προηγήθηκε με 3-2 στο 70ο λεπτό και δύο λεπτά αργότερα ο Γάλλος Γιόνι Γκόμις πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Νταρνέλ Μπιλέ «κοκκίνισε» και αυτός μετά από ένα επικίνδυνο τάκλιν και... κεφαλιά στο πρόσωπο αντιπάλου στο 77΄, εξέλιξη που υποχρέωσε τον διαιτητή να τερματίσει πρόωρα την αναμέτρηση.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4