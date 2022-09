Ουπς... Μαρκ Κλάτενμπεργκ: «Θα κάνω τατουάζ στον κ#!% μου και τους επτά Sidemen»

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ κατάφερε για πολλοστή φορά να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα με κάτι εξωαγωνιστικό.

Ο πρώην αρχιδιαιτητής στην Ελλάσδα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του μετά από φιλικό ματς αναφέρθηκε σε τατουάζ που θα έκανε στα οπίσθια του και η ατάκα του έγινε viral.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Ο Κλάτενμπεργκ διηύθυνε φιλικό φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διεξήχθη στο Βάλεϊ μεταξύ ομάδας Youtubers και των επικεφαλής ενός εκ των κορυφαίων καναλιών της πλατφόρμας αναπαραγωγής βίντεο, Sidemen.

Εν συνεχεία παραχώρησε συνέντευξη με μία ατάκα του να γίνεται viral. Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε αν θα κάνει τατουάζ ως αναμνηστικό το εν λόγω φιλικό, μιας και διαθέτει στο σώμα του tattoo για τελικούς του FA Cup, του Champions League και του Euro 2016, απάντησε πως θα έκανε τους επτά Sidemen «εκεί πίσω».

«Δεν θα έκανα τατουάζ κάποιον συγκεκριμένο, αλλά όλη την ομάδα των Sidemen. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα χωρούσαν όλοι αυτοί. Μάλλον εκεί πίσω», είπε χαρακτηριστικά.

FORMER Premier League referee Mark Clattenburg joked that he would get the entire Sidemen team tattooed on his bum https://t.co/Da9RXEuNJr