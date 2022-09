Επικό σκηνικό στη Ρουμανία: Προπονητής πιάστηκε στα χέρια με τη μάνατζερ σύζυγό του on camera (vid)

Απίστευτες εικόνες στη Ρουμανία, με τον προπονητή Λαουρέντιου Ρέγκενκαμπφ να πιάνεται στα χέρια με τη σύζυγό του, Αναμαρία Προντάν.

Οι δύο τους βρίσκονται εδώ και καιρό σε διαδικασία έκδοσης διαζυγίου. Ωστόσο απ' ό,τι φαίνεται αυτή δεν κυλά καθόλου καλά. Έτσι σε βίντεο που κυκλοφορεί στη χώρα των Βαλκανίων, διακρίνονται οι δύο σύζυγοι να πιάνονται στα χέρια!

Προς το τέλος του βίντεο, η Προντάν ρωτά, φωνάζοντας, τον οδηγό της αν έχει on camera το συμβάν...

Romanian football in 1 min 25 secs.

Playmate/football agent Anamaria Prodan fighting her husband Reghecampf in the street, then asking her driver: 'You filmed this, right?'

AMP and Reghe are divorcing and have been fighting in the media for more than a year.

📽 CanCan pic.twitter.com/aptgAhEAhA