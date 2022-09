Ζαχά: Αγόρασε ομάδα 4ης κατηγορίας στην Ακτή Ελεφαντοστού

Ο σταρ της Κρίσταλ Πάλας, Γουίλφριντ Ζαχά είναι, πλέον, ιδιοκτήτης ομάδας. Αγόρασε την Εσπουάρ Κλαμπ Ντ’Αμπενγκουρού που αγωνίζεται στην 4η κατηγορία της Ακτής Ελεφαντοστού και κάνει μελλοντικά σχέδια για αυτήν.

Ο Ζαχά, διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού, γεννήθηκε στην αφρικανική χώρα πριν μετακομίσει με την οικογένειά του στο Λονδίνο, σε ηλικία τεσσάρων ετών.

Αγόρασε την ομάδα παρέα με τον αδερφό του, Καρίν, ο οποίος έχει τη συνολική επίβλεψη. Όσο για τον στόχο; Είναι προφανής. Θέλουν την ανεβάσουν στην… πυραμίδα του πρωταθλήματος της Ακτής Ελεφαντοστού, φτάνοντας ως την 1η κατηγορία.

«Ο στόχος είναι προφανώς να ανέβουμε, αλλά πρώτα θέλουμε οι νέοι μας να είναι σε καλή κατάσταση και να αποκτήσουν εμπειρία», ανέφερε ο Ζαχά.

🚨 Wilfried Zaha has bought his first football club... 🤯 pic.twitter.com/A53CyoS1ZW