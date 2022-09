Μυθικό πριμ στους Γερμανούς διεθνείς, αν πάρουν το Mundial!

Η γερμανική Ομοσπονδία, λοιπόν, έταξε μυθικό πριμ στους παίκτες, αν καταφέρουν να πάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Kicker, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Μπερντ Νάιντορφ, γνωστοποίησε τις «κλίμακες» των πριμ που θα λαμβάνουν οι παίκτες ξεκινώντας από τα 50 χιλ. ευρώ για την πρωτιά στον όμιλο.

Εν συνεχεία τόνισε ότι η παρουσία των «πάντσερ» στα προημιτελικά θα συνοδευτεί με πριμ της τάξης των 100 χιλ. ενώ για τα ημιτελικά προβλέπεται ένα ποσό 150 χιλ. ευρώ.

Η κατάκτηση της τρίτης θέσης θα αντιστοιχεί σε πριμ 250 χιλ. ενώ σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου οι ποδοσφαιριστές θα λάβουν έκαστος 400 χιλ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2014 είχαν λάβει πριμ 300 χιλ. ευρώ μετά και την νίκη τους επί της Αργεντινής στον τελικό.

Via @ChaledNahar