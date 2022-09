Nations League: Αυτά είναι τα υποψήφια για καλύτερο γκολ της 5ης αγωνιστικής (vid)

Η 5η αγωνιστική του Nations League ολοκληρώθηκε και η UEFA έδωσε στη δημοσιότητα τα τέσσερα υποψήφια για καλύτερο γκολ της εβδομάδας.

Οι Κρίστιαν Έρικσεν (Δανία), Άνταμ Σάλαϊ (Ουγγαρία), Κιλιάν Mπαπέ (Γαλλία) και Ισμαΐλ Γιουκσέκ (Τουρκία) πρόσφεραν θέαμα με τις γκολάρες που πέτυχαν και μπορείτε να τις απολαύσετε στο παρακάτω βίντεο!

Who gets your vote for Goal of the Round? ⚽️ 🥇



🇩🇰 Christian Eriksen

🇭🇺 Ádám Szalai

🇫🇷 Kylian Mbappé

🇹🇷 İsmail Yüksek#UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague