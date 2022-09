Απίθανη γκολάρα με φάουλ από τα 30 μέτρα στη National League της Αγγλίας (vid)

Ο Πορτογάλος ανέλαβε να εκτελέσει φάουλ από τα 30 μέτρα και με τρομερή σουτάρα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει, τερματοφύλακα της Γιόρκ.

Ένα απίστευτο γκολ, που άνοιξε το δρόμο στη Νοτς Κάουντ για την άνετη επικράτηση με 3-1, με τον Κέβιν Κάστρο να βάζει υποψηφιότητα για το γκολ της σεζόν στη National League.

🇵🇹 Notts County’s Quevin Castro scored this stunning free-kick away at York today! Absolutely sublime 😍pic.twitter.com/4Xxpze5pt0