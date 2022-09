Το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί πολλά για τις σχέσεις των δύο παικτών και ο Νεϊμάρ, φρόντισε να ρίξει... λάδι στη φωτιά, κάνοντας χαρακτηριστική γκριμάτσα.

Όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον Μπαπέ, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ξεφύσηξε εμφανώς ενοχλημένος και δεν θέλησε να δώσει κάποια απάντηση αποχωρώντας από την μικτή ζώνη.

Δείτε παρακάτω το video:

When Neymar was asked about Mbappe 😂😂😂 pic.twitter.com/YnYY761EBj