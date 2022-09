Με άρωμα Ιταλίας η πρωτοποριακή παρουσίαση των νέων εμφανίσεων της Καλλιθέας! (pics)

Οι ιδιοκτήτες της έχουν μετοχές και στην Βενέτσια, επομένως οι επιρροές από το εμπορικό της τμήμα είναι δεδομένες. Η Καλλιθέα δίδαξε στιλ με την παρουσίαση του νέου της λογότυπου και των καινούργιων εμφανίσεων, με τρόπο που θύμισε πάρα πολύ αυτόν της ομάδας από την Βενετία.

Ένα μοντέλο φωτογραφήθηκε με τις νέες εμφανίσεις του συλλόγου σε διάφορα σημεία της Αθήνας και οι εικόνες έχουν γίνει ήδη viral στα social media, με την αθηναϊκή ομάδα να κερδίζει τις εντυπώσεις!

Introducing… Athens Kallithea FC. Founded in 1966, the club are based in the Athenian district of Kallithea and play 1km south of the Acropolis at the Grigoris Lambrakis Stadium. pic.twitter.com/JCQHzYuiwN