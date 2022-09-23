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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Φουλ των προσφυγών στη Superleague 2 και Μαρτίνεθ κατά Λαμίας

Ποδόσφαιρο
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Γεμάτο ακόμα μία φορά το πινάκιο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ, με προσφυγή Άνχελ Μαρτίνεθ κατά της Λαμίας, έξι για τον Ηρόδοτο, τέσσερις για την Αναγέννηση Καρδίτσας και τρεις για τον ΟΦΙ. 

Αναλυτικά οι συνολικά 17 υποθέσεις που θα εκδικαστούν την προσεχή Δευτέρα 26/9:

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΧΕΛ ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΟΡΤΕΓΑ (ANGEL MARTINEZ ORTEGA) κατά ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ
2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΙΝ ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΑΡΡΙΚΙ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛΕ ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟ ΝΤΙΜ (DANIELE VINCENZO NTIM) κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΟΤΑΤΖΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΙ ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ (SIDDIKI ABOUBAKARI) κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΚΤΕΣ

12. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970
13. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ κατά ΠΑΕ Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970
14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ κατά ΠΑΕ Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970
15. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
16. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
17. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Φουλ των προσφυγών στη Superleague 2 και Μαρτίνεθ κατά Λαμίας
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