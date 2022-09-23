Φουλ των προσφυγών στη Superleague 2 και Μαρτίνεθ κατά Λαμίας

Αναλυτικά οι συνολικά 17 υποθέσεις που θα εκδικαστούν την προσεχή Δευτέρα 26/9:
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΧΕΛ ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΟΡΤΕΓΑ (ANGEL MARTINEZ ORTEGA) κατά ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ
2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΙΝ ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΑΡΡΙΚΙ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛΕ ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟ ΝΤΙΜ (DANIELE VINCENZO NTIM) κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΟΤΑΤΖΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΙ ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ (SIDDIKI ABOUBAKARI) κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΚΤΕΣ
12. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970
13. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ κατά ΠΑΕ Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970
14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ κατά ΠΑΕ Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970
15. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
16. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
17. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ