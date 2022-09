Απίθανη γκολάρα πίσω από το κέντρο σε φιλικό στην Αμερική (vid)

Η ομάδα του MLS, υποδέχθηκε τους Μεξικανούς σε φιλική αναμέτρηση, δεδομένης της διακοπής για τις Εθνικές ομάδες και στο 18ο λεπτό του ματς, ο Άαρον Ερέρα σημείωσε ένα αδιανόητο γκολ πίσω από το κέντρο του γηπέδου!

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος μπακ της Ρεάλ Σολτ Λέικ έγινε αποδέκτης της μπάλας λίγο έξω από την περιοχή της ομάδας του, είδε τον τερματοφύλακα της Άτλας εκτός εστίας και δοκίμασε την... τύχη του.

Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό, αφού ο Ερέρα σημείωσε μια απίθανη γκολάρα, με τον 25χρονο ποδοσφαιριστή να μην πιστεύει ούτε ο ίδιος πώς σημείωσε αυτό το υπέροχο γκολ.

Δείτε παρακάτω το video:

From his own half! ✈️ 🤯



Aaron Herrera, just wow. #LeaguesCupShowcase2022 pic.twitter.com/emCG2M3iba