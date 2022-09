Ολυμπιακός: Η Εθνική Κροατίας τίμησε τον Βρσάλικο (pics)

Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την απόσυρσή του από την Εθνική Κροατίας, με τους συμπατριώτες του να τιμούν τον 31χρονο αμυντικό.

Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη της αναμέτρηση της Κροατίας με την Δανία, ο Σίμε Βρσάλικο βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο και παρέλαβε ένα αναμνηστικό κάδρο από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του, αλλά και μια φανέλα που ανέγραφε των αριθμό των συμμετοχών του στην Εθνική.

Before kick-off, HNS president Kustić and technical director Pletikosa presented gifts for one of the silver-winning heroes from 2018, Šime @Vrsaljko, who has recently retired from international duty. #HvalaŠime #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/SFUGvjJNPT