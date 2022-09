Έπος: Ο Μουρίνο συμμετέχει σε video clip γνωστού ράπερ! (vid)

O Stormzy είναι δηλωμένος οπαδός της Γιουνάιτεντ και γνωρίζεται καλά με τον Ζοσέ Μουρίνιο από την θητεία του Πορτογάλου στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων».

Έτσι ο «Special One» δεν δίστασε να αποδεχθεί την πρόσκληση του Άγγλου ράπερ για συμμετοχή στο video clip του, ενώ την εμφάνισή του κάνει και Γιουσέιν Μπολτ!

Δείτε παρακάτω το video με την παρουσία του Ζοσέ Μουρίνιο στο video clip:

Stormzy FT Jose Mourinho



Yes you’ve read that right pic.twitter.com/nc0gFa6hP3