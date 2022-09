Ρομάνο: «Ο Μανωλάς υπέγραψε για 2 χρόνια στη Σάρτζα»

Ο 31χρονος αμυντικός αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Μανωλάς μάλιστα έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του με την Σάρτζα που εδρεύει στο Ντουμπάι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

«Ο Κώστας Μανωλάς στη Σάρτζα, επιβεβαιώνεται η τελική συμφωνία. Έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Λέγεται ότι υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για ακόμα μία σεζόν. Ο Ολυμπιακός έχει πλήρη συμφωνία με τη Σάρτζα να αφήσει τον Μανωλά να φύγει, αφού θα γλιτώσει τον μισθό του», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος.



Kostas Manolas to Sharjah FC, done deal confirmed — he has signed the contract valid until June 2024. Been told it also includes an option for further season. 🚨🇬🇷🇦🇪 #transfers



Olympiacos have full agreement with Sharjah to let Manolas leave as they will save his salary. pic.twitter.com/vRlf5SKLGM