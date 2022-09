Οι αρχηγοί ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων θέλουν να φορούν περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου

Σε μια εποχή που οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της κορυφαίας διοργάνωσης, πληθαίνουν, η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε μια συμβολικά σημαντική πρωτοβουλία, που τείνει να καταδείξει ότι οι παίκτες, παραμένουν ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα κοινωνικά ζητήματα.

Οπως αποκαλύφθηκε από την FA, ως μέρος μιας εκστρατείας κατά των διακρίσεων με τίτλο «OneLove», οι αρχηγοί οκτώ ευρωπαϊκών ομάδων που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο (Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ουαλία και Ελβετία) θα φορούν περιβραχιόνιο με το ουράνιο τόξο στους επόμενους αγώνες του Nations League, αλλά και κατά την διάρκεια του Μουντιάλ του Κατάρ, μια χώρα όπου η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη.

«Για εμένα είναι τιμή να υπερασπίζομαι ορισμένες αξίες. Είναι ένα κοινό μήνυμα. Είναι καλό να έχουμε αυτήν την ενότητα», σχολίασε ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, Ραφαέλ Βαράν, ενώ ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, επεσήμανε: «Ως αρχηγοί, αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον στο γήπεδο, αλλά καταπολεμούμε όλες τις μορφές διακρίσεων μαζί».

Ωστόσο, αυτή η ενέργεια που είναι αναμφίβολα μία ιδιαίτερα ισχυρή εικόνα, εγείρει ορισμένα ερωτήματα, ιδίως επειδή το περιβραχιόνιο που θα φορέσουν οι αρχηγοί, έχει χρώματα που διαφέρουν ελαφρώς από τη σημαία LGBT. Και κατά συνέπεια, προκύπτει το ερώτημα, σχετικά με την ακριβή φύση των διακρίσεων που καταγγέλλει.

Επιπλέον, δεν είναι γνωστό ποιοι είναι οι εμπνευστές αυτής της κινητοποίησης, αφού ο Βαράν αναφέρθηκε σε «πρωτοβουλία διαφορετικών ευρωπαϊκών ομοσπονδιών», ενώ στο δελτίο Τύπου της FA, διευκρινίζεται ότι η εκστρατεία «OneLove» προέρχεται από την Ολλανδία και η γερμανική ομοσπονδία, ισχυρίζεται ότι προέρχεται από μια ομάδα εργασίας της UEFA που είναι υπεύθυνη για τη μελέτη «θεμάτων που σχετίζονται με τα εργασιακά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022».

Harry Kane to wear rainbow armband in Qatar. #ENG players to meet migrant workers on arrival at World Cup. FA lobbying FIFA for update on new legislation for migrant workers in Qatar and compensation for “any injury or death during construction” of World Cup stadia. pic.twitter.com/H0qLz7mMiu