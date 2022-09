Σκέφτεται την απόσυρση από την ενεργό δράση ο Ρανόκια

Το ενδεχόμενο να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σκέφτεται σοβαρά μετά την αποχώρηση του από τη Μόντσα ο Αντρέα Ρανόκια που εδώ και λίγες ώρες αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Φρανσουά Μοντέστο μόλις μετά από τρεις μήνες παρουσίας στη νεοφώτιστη ομάδα.

Μάλιστα ο 34χρονος επιθετικός που ταλαιπωρείται από σοβαρό τραυματισμό, εξετάζει το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα έπειτα από 18 χρόνια στα γήπεδα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του έγκριτου Ιταλού δημοσιογράφου Νίκολο Σίρα, καθώς εκτιμάται ότι η περίοδος της αποκατάστασης του θα πάρει αρκετό καιρό.

Ο Ρανόκια έχει αγωνιστεί μόνο σε μια ομάδα εκτός Ιταλίας και συγκεκριμένα στη Χαλ, ενώ μεταξύ άλλων έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής της Αρέτζο, της Μπάρι, της Τζένοα, της Ίντερ, της Σαμπντόρια και της Μόντσα ενώ επιπλέον έχει φορέσει και 21 φορές το εθνόσημο της «σκουάντρα ατζούρα»

