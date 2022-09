ΑΕΚ: Τα ιδιαίτερα… μαθήματα του («διαβασμένου») Τζιμπρίλ Σιντιμπέ

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για το τριπλό…ρεπορτάζ του Γάλλου άσου με «άρωμα» Ελλάδας, καθώς και για το τάιμινγκ της πρώτης (ανεπίσημης) γνωριμίας με τον Ματίας Αλμέιδα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ανεπίσημο ντεμπούτο του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει ξεκινήσει.

Ο new entry Γάλλος δεξιός μπακ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με την Ένωση στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (23/9) στα Σπάτα.

Κι αν μη τι άλλο, η αγωνιστική εικόνα που θα βγάλει ο 30χρονος ποδοσφαιριστής στο χορτάρι, ασφαλώς κι έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, έστω κι σε ένα ματς καθαρά προπονητικού χαρακτήρα.

Παρεμπιπτόντως, να θυμίσουμε πως ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας το 2018, αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημο ματς στις 1/5/2022 και στο παιχνίδι της πρώην ομάδας του (Μονακό) κόντρα στην Ανζέ για το «Σαμπιονά».

Μια φορά, το σίγουρο είναι πως ο Σιντιμπέ παρότι πρωτάρης στο ελληνικό πρωτάθλημα, προχώρησε στα ιδιαίτερα…μαθήματά του και ήρθε «διαβασμένος» στη χώρα μας.

Τι σημαίνει αυτό;

Ο άλλοτε παίκτης των Μονακό, Έβερτον, Λιλ και Τρουά από την στιγμή που η ΑΕΚ έφτασε στο κατώφλι του και έριξε στο γραμματοκιβώτιο του πρόταση για τη μεταξύ τους συνεργασία, φρόντισε να κάνει τριπλό…ρεπορτάζ με «άρωμα» Ελλάδας.

Συγκεκριμένα συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες που ήθελε σχετικά με την Ένωση, την ελληνική Super League καθώς και τις συνθήκες ζωής στην Αθήνα.

Συγχρόνως, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ματίας Αλμέιδα προτού υπογράψει στην ΑΕΚ, με τον Αργεντινό τεχνικό να του μεταφέρει το αγωνιστικό πλάνο σχετικά με τον τρόπο της χρησιμοποίησής του, κάτι που by the way, έκανε ο κόουτς και με όλους τους υπόλοιπους νεοφερμένους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Κατά συνέπεια ο Σιντιμπέ πορεύεται απολύτως …διαβασμένος στο «μήνα του μέλιτος» με την Ένωση για όλα όσα αφορούν και συνδέονται με τη νέα σελίδα της καριέρας του, αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο εν όψει της πρόβας τζενεράλε της Παρασκευής (23/9) πριν την επίσημη παρθενική εμφάνιση με τη ΑΕΚ που αναμένεται να λάβει χώρα στο ιστορικό ματς (3/10) με τον Ιωνικό στην «Αγιά Σοφιά».