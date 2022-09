Χωρίς Νόιερ και Γκορέτσκα η Γερμανία λόγω κορωνοϊού, εκτός και ο Μπραντ

Προβλήματα για τον Χάνσι Φλικ στην εθνική Γερμανίας, με τον 57χρονο τεχνικό να μην μπορεί να υπολογίζει για το ματς κόντρα στην Ουγγαρία (23/09) στους Μάνουελ Νόιερ και Λέον Γκορέτσκα. Οι δύο παίκτες της Μπάγερν Μονάχου βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό στα τεστ όπου υποβλήθηκε η ομάδα και για αυτό τέθηκαν νοκ-άουτ από την αναμέτρηση.

Παράλληλα, στα πιτς θα παραμείνει και ο Γιούλιαν Μπραντ, ο οποίος έχει συμπτώματα ίωσης αλλά είναι αρνητικός στον Covid-19. Έτσι, ο Μαξιμίλιαν Άρνολντ της Βόλφσμπουργκ κλήθηκε στην εθνική ώστε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

🆕 Maximilian Arnold from @VfLWolfsburg_EN has been called into the squad by Hansi Flick and will join up with the team later today. pic.twitter.com/gh97jG7JHv