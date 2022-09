UEFA: Η διαδικασία της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro 2024

Η κλήρωση α θα πραγματοποιηθεί στη Φρανκφούρτη στις 9 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Festhalle.

Η Γερμανία, η εθνική ομάδα της διοργανώτριας χώρας του Euro 2024, προκρίνεται αυτόματα για το τελικό τουρνουά και ως εκ τούτου δεν θα συμμετέχει στην προκριματική κλήρωση, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

Η Ρωσία μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA της 28ης Φεβρουαρίου 2022, η οποία επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο στις 15 Ιουλίου 2022, έχει αποκλειστεί από όλες τις διοργανώσεις εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία, και δεν θα συμμετάσχει στην κλήρωση.

Συνολικά 53 εθνικές ομοσπονδίες θα συμμετάσχουν στην προκριματική κλήρωση, η οποία θα κατανείμει τους συμμετέχοντες σε δέκα ομίλους, επτά ομίλους των πέντε ομάδων και τρεις ομίλους των έξι ομάδων.

Οι δέκα νικητές των ομίλων και οι δέκα δεύτερες ομάδες προκρίνονται στην τελική φάση. Οι υπόλοιπες τρεις θέσεις θα καθοριστούν μέσω των πλέι οφ που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2024.

Νωρίτερα χθες, η εκτελεστική επιτροπή παρακολούθησε ένα φεστιβάλ «ποδοσφαίρου στο σχολείο» (Football in Schools), στο οποίο περισσότερα από 80 κορίτσια και αγόρια έπαιξαν σε μίνι γήπεδα μαζί με θρύλους του ποδοσφαίρου και τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Η πρωτοβουλία «Football in Schools», που ξεκίνησε το 2020, στοχεύει να συμμετάσχουν περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια παιδιά και περισσότερα από 81.000 σχολεία έως το 2024. Μετά από δύο χρόνια του προγράμματος, περίπου 2,4 εκατομμύρια παιδιά από 44.000 σχολεία συμμετέχουν ήδη.

