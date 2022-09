Φωτιά στα κόκκινα: Αρέσουν οι εμφανίσεις της Αγγλίας για το Μουντιάλ του Κατάρ! (pics)

Η Αγγλία παρουσίασε τις δύο εμφανίσεις που θα φορέσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, που συνδυάζουν ρετρό και μοντέρνα στοιχεία.

Επιστροφή στα… total red για τα τρία λιοντάρια που παρουσίασαν τις δύο εμφανίσεις που θα φορέσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η πρώτη που έχει ως κύριο χρώμα το λευκό, θυμίζει κάπως την φανέλα στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ενώ η δεύτερη που είναι κατακόκκινη με γαλάζιες λεπτομέρειες στο λογότυπο και το έμβλημα έχει προκαλέσει ήδη πολύ θετικά σχόλια και αναμένεται να έχει μεγάλη εμπορική επιτυχία.

A fresh look for our home kit. 👌​ ​



Buy yours now: https://t.co/e9ysUN8jWw pic.twitter.com/Rtd0a9cm2m — England (@England) September 21, 2022