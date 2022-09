Κορμπεράν: «Περήφανος που ήμουν μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού» (pic)

«Δυστυχώς η παρουσία μας στον Ολυμπιακό τελείωσε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν, όλα τα στελέχη του συλλόγου, όλους τους παίκτες και ιδιαίτερα τους φιλάθλους που στήριξαν ακούραστα την ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Νιώθω περήφανος που ήμουν μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού», ανέφερε στο μήνυμά του στα social media ο Ισπανός, που αποχαιρέτησε την ομάδα μετά την ήττα από τον Άρη και αντικαταστάθηκε από τον Μίτσελ.

Unfortunately our time at @olympiacosfc has now finished. I would like to thank all those who trusted us, all the club staff members, all players and especially the fans who tirelessly supported the team in every game. I feel proud of having been part of Olympiacos’ family 🔴⚪️ pic.twitter.com/fV2Zvhowwa