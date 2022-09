Ο Σεβτσένκο παρέδωσε ένα περιβραχιόνιο στα χρώματα της Ουκρανίας στον Λεβαντόφσκι

Ο Αντρέι Σεβτσένκο, θρύλος του Ουκρανού ποδοσφαίρου και πρώην προπονητής -μεταξύ άλλων- και της εθνικής ομάδας της χώρας του, χάρισε στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ένα περιβραχιόνιο αρχηγού με τα χρώματα της Ουκρανίας και του ζήτησε να το φορέσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου.

Ο 45χρονος παλαίμαχος επιθετικός της Ντιναμό Κιέβου, της Μίλαν και της Τσέλσι έδειξε έτσι την ευγνωμοσύνη τη δική του και των συμπατριωτών του προς τον αρχηγό της Πολωνίας για την υποστήριξή του και της χώρας του μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα έχει ήδη φορέσει περιβραχιόνιο με τα χρώματα της εθνικής Ουκρανίας την περασμένη σεζόν, σε έναν αγώνα ως αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου, μια εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Ήταν το πρώτο Σάββατο μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, στο Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν (0-1) για τη Bundesliga, στις 26 Φεβρουαρίου.

«Ο κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί αυτό που συμβαίνει εκεί. Ελπίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος υποστηρίζει την Ουκρανία» είχε πει τότε, ενώ το Μάρτιο τόνισε:

«Ό,τι όμορφο στον αθλητισμό είναι αντιφατικό με αυτό που φέρνει ο πόλεμος. Για όλους τους ανθρώπους που εκτιμούν την ελευθερία και την ειρήνη, αυτή είναι μια στιγμή αλληλεγγύης στα θύματα της στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας».

Ο Αντρέι Σεβτσένκο, αφού πέρασε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο χέρι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, στον αγωνιστικό χώρο του Εθνικού Σταδίου στη Βαρσοβία, ανέφερε:

«Αυτό το περιβραχιόνιο συμβολίζει για μένα πολλά συναισθήματα που σχετίζονται με τη χώρα μου. Ευχαριστώ εσάς και ολόκληρο το πολωνικό έθνος για τη στήριξη των συμπατριωτών μου».

Ο Λεβαντόφσκι απάντησε: «Η ελευθερία είναι ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα. Ήταν φυσικό για μένα να σας στηρίξω και να είμαι δίπλα σας».

Legendary striker Andriy Shevchenko gave Robert Lewandowski an armband in the colors of Ukraine’s flag which he will take to the World Cup 🇺🇦 pic.twitter.com/7ZyZLrlHKN