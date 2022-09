Επίσημο: Στη Στουτγκάρδη του Μαυροπάνου ο Ζαγκαντού

Συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου είναι πλέον ο Νταν-Άξελ Ζαγκαντού, με τη Στουτγκάρδη να ανακοινώνει την απόκτηση του. O 23χρονος στόπερ μέχρι το καλοκαίρι αγωνιζόταν στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, από όπου έμεινε και ελεύθερος, πραγματοποιώντας 92 εμφανίσεις με τους Βεστφαλούς στο σύνολο, ενώ προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν, χωρίς ωστόσο να έχει αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα.

VfB are delighted to announce the signing of Dan-Axel #Zagadou. He’s joined the club on a contract running until 2026. 📝



Welcome, Dan-Axel! ⚪🔴#VfB pic.twitter.com/dsWuTUbuNx