Ο Φούντας κατηγορείται για ρατσιστική επίθεση σε αντίπαλο (vid)

Στο 59ο λεπτό υπήρξε ένταση μεταξύ των δύο παικτών και ο Λόου κατηγόρησε τον Έλληνα επιθετικό ότι χρησιμοποίησε τη «λέξη Ν (σ.σ. νέγρος)»

Μάλιστα μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Φιλ Νέβιλ δήλωσε τα εξής: «Χρησιμοποιήθηκε μια λέξη που είναι απαράδεκτη στην κοινωνία. Είναι η χειρότερη λέξη στον κόσμο».

Από την πλευρά του ο προπονητής του Φούντα, Γουέιν Ρούνεϊ, που τον έκανε άμεσα αλλαγή, είπε: «Υπήρξε μια καταγγελία, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα διερευνηθεί. Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα».

Θέση πήρε και η DC United μέσω του εκπροσώπου της: «Η ομάδα έχει λάβει γνώση των ισχυρισμών που αφορούν έναν παίκτη κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Ίντερ Μαϊάμι. Ο σύλλογος θα συνεργαστεί στενά με το MLS και την Ίντερ Μαϊάμι για να ερευνήσει το περιστατικό».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι ο Ελληνας επιθετικός ισοφάρισε στο 58ο λεπτό σε 2-2, ενώ το τελικό σκορ (2-3), διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις του αγώνα (90`+4`), ο Γκονζάλο Ιγκουαϊν.

Ugly incident tonight in Inter Miami game. DC’s Taxi Fountas allegedly used a racist word toward Miami’s Damion Lowe. This was the confrontation between the two players. Game was stopped for several minutes. Inter Miami coach Phil Neville said it was “unacceptable word.” pic.twitter.com/7gfSAMbKHe

Phil Neville opens press conference by addressing run-in between DC’s Taxi Fountas and Inter Miami’s Damion Lowe (& Aime Mabika): “There is no place for racism in football or society.” He said Fountas used “an ugly word” that should not be used. Praised ref for how he handled it