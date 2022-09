Εποχή Ντε Τσέρμπι στην Μπράιτον!

Σε ιταλικά χέρια αφήνεται η Μπράιτον που επέλεξε την λύση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι για τον πάγκο της. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος εγκατέλειψε την Σαχτάρ Ντόνετσκ μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν από την αρχή το μεγάλο φαβορί για να καλύψει την θέση που έμεινε κενή μετά την συμφωνία του Γκρέιαμ Πότερ με την Άρσεναλ. Ο Ντε Τσέρμπι υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών, δείγμα του μακρόπνοου πλάνου που έχουν οι «γλάροι» που θέλουν να πιστεύουν ότι στο πρόσωπο του Ιταλού βρήκαν τον ιδανικό άνθρωπο για να εξελίξει κι άλλο το πρότζεκτ που έχτισε ο Πότερ.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ