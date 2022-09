Με Χάμες, Μπιέλ και Ελ Αραμπί ο Ολυμπιακός

Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός, Χάμες Ροντρίγκες, ξεκινάει στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Κάρλος Κορμπεράν να επιλέγει το 4-2-3-1 και τον Ελ Αραμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Βάτσλικ, Βρσάλικο, Μανωλάς, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ, Μασούρας, Χάμες, Μπιέλ και Ελ Αραμπί.

