Καζάνι που βράζει η Ίντερ: Χαμός με Μπαστόνι την ώρα της αλλαγής! (vid)

Προβληματική είναι η κατάσταση στην Ίντερ που υπέστη νέα ήττα, αυτή τη φορά στο Φρίουλι από την Ουντινέζε με 3-1.

Το αξιοσημείωτο πάντως της αναμέτρησης ήρθε στο 31ο λεπτό, όταν ο Σιμόνε Ιντσάγκι έκανε διπλή αλλαγή, δίχως να συντρέχει κάποιος λόγος τραυματισμού.

Με το σκορ στο 1-1, ο Ιταλός τεχνικός έβγαλε από το παιχνίδι του Μπαστόνι, Μχιταριάν και έβαλε μέσα Ντιμάρκο, Γκαλιαρντίνι σε μία κίνηση που προκάλεσε την έκρηξη του Μπαστόνι, ο οποίος κλωτσούσε ότι έβρισκε μπροστά του εμφανώς εκνευρισμένος.

Ερωτηθείς για αυτή την παράξενη αλλαγή, ο Ιντσάγκι έδωσε την δική του εξήγηση μετά το τέλος του ματς: «Είχαν δεχθεί κίτρινη και οι δύο και χάναμε όλες τις δεύτερες μπάλες. Ήμασταν τυχεροί που το σκορ ήταν 1-1 στο ημίχρονο. Όταν δίνεις 9 κόρνερ στον αντίπαλο, κάποιο από αυτά θα γίνει γκολ.

Bastoni clearly not happy with the substitution, Gosens tried to calm him downpic.twitter.com/RrM2YqdXph