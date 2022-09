Απίστευτο: 15χρονος έκανε ντεμπούτο στην Premier League με την Άρσεναλ!

Γεννήθηκε το 2007! Δεν πρόκειται για λάθος, γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2007 και από σήμερα είναι ο νεαρότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ στην Premier League.

Το ματσάκι με την Μπρέντφορντ ήταν τελειωμένο για την Άρσεναλ και στις καθυστερήσεις, ο Μίκελ Αρτέτα σκέφτηκε να κάνει ένα δώρο στον Ίθαν Νουανέρι, ο οποίος από πολλαπλές σπόντες κατάφερε να μπει στην αποστολή των κανονιέρηδων.

Λίγο μετά το 90ό λεπτό ο μικρός αντικατέστησε τον Φάμπιο Βιέιρα, πήρε το βάπτισμα του πυρός και σε ηλικία 15 ετών και 180 ημερών έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πιο μικρός παίκτης που κάνει ντεμπούτο στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Αύριο όμως, έχει… σχολείο!

Aged 15 years and 181 days, Ethan Nwaneri becomes the youngest player in #PL history! 🤩#BREARS | @Arsenal pic.twitter.com/7gepwExUaD