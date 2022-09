Πανό και σύνθημα κατά της βασιλικής οικογένειας από τους οπαδούς της Σέλτικ (vid)

Στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σεντ Μίρεν οι αρχές αποφάσισαν να τιμήσουν τη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ με ενός λεπτού χειροκρότημα.

Μόνο που οι οπαδοί της Σέλτικ είχαν προετοιμαστεί για το... αντίθετο.

Όταν, λοιπόν, άρχισε όλο το υπόλοιπο γήπεδο να χειροκροτεί, εκείνοι άρχισαν να τραγουδούν ρυθμικά «αν μισείτε τη βασιλική οικογένεια, χτυπήστε παλαμάκια», ενώ σήκωσαν και σχετικό πανό.

🎥 Section of the Celtic fans’ response to the minute’s applause for Queen Elizabeth II…#cinchPrem pic.twitter.com/p9PPte8OdK