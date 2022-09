Με Χάμες, Σαμασέκου και Μπακαμπού ο Ολυμπιακός κόντρα στον Άρη

Μπορεί να έχουν μόλις λίγες μέρες στην Ελλάδα οι Χάμες Ροντρίγκες, Σεντρίκ Μπακαμπού και Ντιαντιέ Σαμασέκου, ωστόσο ο Κάρλος Καρμπεράν έκρινε πως είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό κατευθείαν, με τον Ισπανό τεχνικό να συμπεριλαμβάνει τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας στην αποστολή για το αυριανό (18/09) ματς των «ερυθρόλευκων» κόντρα στον Άρη.

Αναλυτικά η αποστολή:

Άβιλα, Μπα, Μπακαμπού, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Ίνμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Ντε Λα Φουέντε, Κρίστινσον, Αγκιμπού Καμαρά, Εμβιλά, Μανωλάς, Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Μπιέλ, Ρέτσος, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρσάλικο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Άρη. / The squad players selected ahead of the match against Aris. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/9ZcrNeKTUW