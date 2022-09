Τα… έσπασε στο «Καραϊσκάκης» και ψηφίστηκε παίκτης της εβδομάδας!

Έκανε ότι ήθελε την άμυνα του Ολυμπιακού και με δύο γκολ διέλυσε κάθε πλάνο αναχαίτισης του Κάρλος Κορμπεράν. Ο Μίχαελ Γκρέγκοριτς ήταν εντυπωσιακός στο 0-3 της Φράιμπουργκ επί του Ολυμπιακού και η UEFA τον ανακήρυξε ως κορυφαίο παίκτη της εβδομάδας για την διοργάνωση του Europa League, κάτι που κοινοποίησε δημόσια και στα social media της.

🔝 This week's #UEL Player of the Week...



🥇 Well deserved, Michael Gregoritsch 👏@hankookreifen | #UELPOTW pic.twitter.com/k3OqDcjmHM