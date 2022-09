Νεαρή θαυμάστρια του Γκάβι πήγε για αυτόγραφο και του έδωσε χαρτάκι με το τηλέφωνό της (vid)

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανανέωσε με τους Καταλανούς μέχρι το 2026, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τους οπαδούς της ομάδας.

Ίσως, μάλιστα, κάποιοι ή κάποιες να χάρηκαν περισσότερο από άλλους.

Όπως συνέβη με μια νεαρή θυαμάστρια του Γκάβι, η οποία περιμένε υπομονετικά για να πάρει μια υπογεγραμμένη σημαία, αλλά όχι μόνο γι' αυτό.

Ο παίκτης της υπέγραψε χαμογελαστός και αυτή βρήκε την ευκαιρία να του δώσει ένα χαρτάκι στο οποίο είχε γράψει τον αριθμό του τηλεφώνου της!

Πως αντέδρασε ο Γκάβι; Δείτε το βίντεο...

This Barcelona fan gets Gavi’s autograph and Gavi gets her phone number!



Shoot your shot miss 😬

pic.twitter.com/SRw6IftfIF