Απειλείται με τιμωρία η Σέλτικ για αντιβασιλικά πανό - τη γλιτώνει η Ρέιντζερς

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη Ρέιντζερς είχε αιτηθεί μαζί με τη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι να παίξει το «God Save th King», στις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις, λόγω του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν δόθηκε το «οκ», αλλά η σκωτσέζικη ομάδα, προχώρησε κανονικά στην ανάκρουση του ύμνου, πριν τη σέντρα με τη Νάπολι, και μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Η UEFA φαίνεται ότι δείχνει ανοχή στο συγκεκριμένο περιστατικό και όπως ανέφερε εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στην Sportsmail: «Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε δεν υπόκειται σε καμία πειθαρχική διαδικασία της UEFA».

Αυτήν όμως που δεν θα τη γλιτώσει είναι η Σέλτικ... καθώς οι οπαδοί της είχαν στην εξέδρα πανό κατά της βασιλικής οικογένειας πριν από το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στη Βαρσοβία. Το ένα έγραφε «F*** The Crown» και το άλλο: «Συγγνώμη για την απώλεια σου Michael Fagan», αναφερόμενοι σε έναν εισβολέα ΄που είχε βρεθεί στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, και μάλιστα στην κρεβατοκάμαρα της βασίλισσας, πριν από 40 χρόνια.

Σε ανακοίνωση της η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ενημερώνει ότι για τη συγκεκριμένη κίνηση των οπαδών της Σέλτικ, έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία.

«Παρακαλούμε να ενημερωθείτε ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες εναντίον της Celtic FC σχετικά με ένα πανό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της UEFA Champions League εναντίον της Σαχτάρ που διεξήχθη στις 14 Σεπτεμβρίου στη Βαρσοβία».

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hoje, os rivais Celtic e Rangers resolveram, cada um de seu jeito, prestar uma “homenagem” a Elizabeth II.



Do lado do Rangers, um belo mosaico para “sua majestade”. Do lado do Celtic, uma mensagem direta: “fod*-se a coroa”. pic.twitter.com/5R4LUGiH0T