Με νέα πρόσωπα η Αγγλία κόντρα σε Γερμανία και Ιταλία

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ κάλεσε για πρώτη φορά τον Άιβαν Τόνι της Μπρέντφορντ, ενώ σε αποστολή επανέρχεται και ο Έρικ Ντάιερ που είχε να αγωνιστεί στην Εθνική Αγγλίας από τον Μάρτιο του 2021.

Οι Άγγλοι κοντράρονται με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς στις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Nations League, στις 23 και στις 26 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Τα «Τρία Λιοντάρια» ακόμη δεν έχουν καταγράψει ακόμη κάποια νίκη (δύο ήττες και δύο ισοπαλίες) αλλά το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί τεράστιο κίνητρο για όλους τους Άγγλους διεθνείς.

Gareth Southgate has named a 28-man squad for our #ThreeLions' upcoming games against Italy and Germany: