Αλλαγή δεδομένων για Σαμασέκου: «Μπαίνει ρήτρα άνω των 12 εκατ. ευρώ»

Αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα στην υπόθεση του Ντιαντιέ Σαμασέκου.

Ο χαφ από το Μάλι, όπως αναφέρει και ο εκ των κορυφαίων αθλητικών δημοσιογράφων της χώρας Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, έρχεται δανεικός στους Πειραιώτες και απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες να διευθετηθούν ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αρχικά ο ίδιος ανέφερε ότι δεν υπάρχει οψιόν και σε νέο tweet του υποστήριξε ότι τελικά θα μπει στη συμφωνία ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή, η οποία θα είναι ιδιαίτερα υψηλή και ίσως υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως προ τριετίας η Χόφενχαϊμ είχε ξοδέψει 14 εκατ. ευρώ για να αγοράσει τον Σαμασέκου από τη Ζάλτσμπουργκ.

Update #Samassékou: There IS an option to buy included ✔️ It’s more than €12m. Now confirmed. @SkySportDE 🇲🇱 https://t.co/duNBFppyg5