«Δανεικός στον Ολυμπιακό αλλά χωρίς οψιόν ο Σαμασέκου»

Ο εκ των γνωστότερων αθλητικογράφων στη Γερμανία, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει πως ο παίκτης έρχεται δανεικός στον πρωταθλητή Ελλάδας και απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες να διευθετηθούν ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Πλέτενμπεργκ, ο δανεισμός θα είναι για ένα έτος και δεν θα μπει στη συμφωνία ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή. Υπενθυμίζεται πως προ τριετίας η Χόφενχαϊμ είχε ξοδέψει 14 εκατ. ευρώ για να αγοράσει τον Σαμασέκου από τη Ζάλτσμπουργκ.

Δείτε το tweet:

News #Samassékou: He is on verge to join Olympiacos on a one-year-loan. All parties want the deal. The summer transfer window in 🇬🇷 today. Been told there is no option to buy included. Last details with Hoffenheim have to be clarified. @SkySportDE 🇲🇱