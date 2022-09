Υπέγραψε με τον Ολυμπιακό ο Χάμες Ροντρίγκες!

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να είναι και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού ο Χάμες Ροντρίγκες. Ο Κολομβιανός άσος έχει περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από χθες, στη συνέχεια η Αλ Ράγιαν ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χάμες, ενώ όπως έγινε γνωστό ο 31χρονος υπέγραψε ήδη και το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους».

James Rodriguez has signed as new Olympiacos player, here we go and confirmed! Deal completed after medical tests done yesterday. 🚨⚪️🔴 #Olympiacos



Next one for Olympiacos: Bakambu on permanent deal from OM, done and confirmed too. pic.twitter.com/4gMIN89oUN