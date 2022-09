Η Αλ Ραγιάν ανακοίνωσε τη λύση του συμβολαίου του Χάμες Ροντρίγκες

Ο Χάμες Ροντρίγκες πέρασε ιατρικά το απόγευμα της Τετάρτης και απομένει μονάχα η ανακοίνωσή του από τους ερυθρόλευκους.

Η Αλ Ραγιάν προχώρησε σε δικές της ανακοινώσεις την Πέμπτη (15/9). Συγκεκριμένα η ομάδα από το Κατάρ έκανε γνωστό πως τερμάτισε το συμβόλαιο του Χάμες Ροντρίγκες. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για την κοινή συναινέση λύση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Να θυμίσουμε πως η Αλ Ραγιάν είχε αποκτήσει τον Ροντρίγκες από την Έβερτον τον Σεπτέμβριο του 2021 για το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

الريان ينهي عقد المحترف الكولومبي خاميس رودريجيز بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين



Al Rayyan terminates the contract of Colombian professional James Rodriguez by mutual consent after reaching an agreement between the two parties pic.twitter.com/KI1cN8mHYR