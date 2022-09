«Η ΑΕΚ παίρνει δανεικό τον 20χρονο Ζίνι από την Πριμέιρο Ντ' Αγκόστο» (pic)

Πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή που απασχολεί δεδομένα την ΑΕΚ με την Ένωση να έχει επιβεβαιώσει ότι έχει κάνει κίνηση για την απόκτησή του αναφέροντας, ωστόσο, πως πρόκειται για επένδυση στο μέλλον και σε πρώτη φάση προορίζεται για την ΑΕΚ Β'.

Ο Ζίνι είναι γεννημένος στις 3 Ιουλίου του 2002 και θεωρείται από τα μεγαλύτερα πρόσπεκτς. Ο Αμπροσίνι Αντόνιο Καμπάσα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, είναι κλασικό φορ, ύψους 1,81 και συνδυάζει εκτελεστική δεινότητα, ταχύτητα, αξιοπρεπή τεχνική και έφεση στο ψηλό παιχνίδι.

Ο 20χρονος φορ ανήκει στην Πριμέιρο Ντ' Αγκόστο , η οποία έχει 13 τίτλους στην Ανγκόλα. Ο Ζίνι την περασμένη σεζόν πέτυχε 12 γκολ σε 22 ματς με την ομάδα του ενώ χρίστηκε και διεθνής με την Ανγκόλα, με την οποία μετρά ήδη δύο γκολ σε 4 ματς. Όσον αφορά τις μικρές Εθνικές της χώρας του, ήταν βασικό στέλεχος της Κ17 που συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2019 και μάλιστα πέτυχε 2 γκολ, οδηγώντας την Ανγκόλα στη φάση των «16».

Να σημειωθεί, μάλιστα, πως ο Ζίνι σκόραρε το μοναδικό γκολ για την Ντ'Αγκόστο στην εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Red Arrows από τη Ζάμπια το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Primeiro de Agosto have confirmed that forward Ambrosini Salvador (Zini) will join Greek side AEK Athens on loan until February 2023 with the option to buy.



Zini scored the only goal for D'Agosto in their 1-0 away win over Zambian side Red Arrows this past weekend. pic.twitter.com/pRVOlSJzEK